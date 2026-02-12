Dündar, istifasını sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamayla kamuoyuna duyurdu. Açıklamasında, MHP Adıyaman İl Başkanlığına yapılan atamaya tepki gösteren Dündar, söz konusu kararın kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Yaşar Dündar, istifasına ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Milliyetçi Hareket Partisi Kâhta İlçe Teşkilatı.

Milliyetçi Hareket Partisi Adıyaman İl Başkanlığına atanan İsmail Gümüş, milletvekili seçiminde Adıyaman'da MHP'nin oy oranını 32 binden 14 bine düşürmüş bir kişidir. Buna rağmen Adıyaman İl Başkanlığına atanmasının bir ödül gibi verilmesi kabul edilecek bir durum değildir.

Bu sebepten dolayı Milliyetçi Hareket Partisi Kâhta İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ediyorum.'

Dündar'ın istifası, MHP Kahta teşkilatında ve parti tabanında dikkat çekerken, konuya ilişkin il ya da ilçe yönetimlerinden henüz resmî bir açıklama yapılmadı.

