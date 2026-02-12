ASKİM tarafından yapılan açıklamaya göre, arızadan etkilenen bölgeler; Yenimahalle, Karapınar, Yeni Sanayi, Cumhuriyet, Turgut Reis, Fatih, Yeşilyurt, Siteler, Yavuz Selim, Malazgirt, Mimar Sinan, Barbaros, Mehmet Akif ve Kayalık mahallelerinin Atatürk Bulvarı'nın kuzeyinde kalan kısımları olarak sıralandı.

Açıklamada, ekiplerin arızanın giderilmesi için sahada aralıksız çalışma yürüttüğü belirtilirken, suyun tahmini olarak saat 21.00 itibarıyla mahallelere yeniden verilmesinin planlandığı kaydedildi.

Yetkililer, çalışmaların tamamlanmasının ardından suyun kademeli olarak verileceğini belirterek, vatandaşlardan anlayış ve tedbirli kullanım konusunda hassasiyet göstermelerini istedi.

Kaynak : PERRE