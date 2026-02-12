Akçal, açıklamasında şu sorulara dikkat çekti:

'Adıyaman Valiliği bahçesinde gazeteciler bugüne kadar kaç kez haber yaptı, kaç kez çekim aldı, röportaj gerçekleştirdi? Bu alan vatandaşın rahatlıkla girip çıktığı bir alan değil midir? Bu alana giriş hangi mevzuata göre özel izne tabidir?' Tören zamanları dışında da vatandaşların Atatürk anıtı önünde hatıra fotoğrafları çektiğini, video görüntü aldıklarını kaydeden Akçal, 'Şimdi bu da mı yasak? Yoksa tavır sadece işini yapan gazetecilere yönelik bir yıldırma çabası mıdır?' ifadelerini kullandı.

'Bina içi ayrı, kamusal alan ayrıdır'

Valilik binasının içinde yapılacak çekimlerin izne tabi olabileceğini, ancak bina dışındaki kamusal alanlarda gazetecilerin görüntü almasının engellenemeyeceğini belirten Akçal, emniyet birimlerinin bu noktada basını engelleyen değil, çalışmasını kolaylaştıran bir tutum sergilemesi gerektiğini ifade etti.

'Talimat aldık' gerekçesi hukuki değildir

Açıklamada, 'talimat aldık' gerekçesiyle yapılan müdahalelerin hukuki bir karşılığının olmadığına dikkat çeken Akçal, yazılı olmayan kuralların, yasaya dayanmayan talimatların fiili uygulamaya dönüştürülmesinin tehlikeli bir örnek oluşturduğunu vurguladı. Akçal, halkın haber alma hakkı ile basının çalışma özgürlüğünün Anayasa ve ilgili yasalarla güvence altına alındığını hatırlattı.

'Gazeteciler kamu görevi icra eder'

Gazetecilerin kamu adına görev yaptığını belirten Akçal, bu gerçeğin tüm birimlere defalarca hatırlatılmasına rağmen sahada farklı ve keyfi uygulamaların yaşanmasının kaygı verici olduğunu ifade etti. Bu tür tutumların olağanlaştırılamayacağını ve yazılı olmayan bir genel kurala dönüştürülmesine izin verilmemesi gerektiğini kaydetti.

'Gazetecilik talimatla öğretilmez'

Son dönemde bazı kişi ve birimlerin basın mensuplarına 'işlerini nasıl yapmaları gerektiğini' dikte etmeye çalıştığını belirten Akçal, 'Gazeteciliğin nasıl yapılacağı talimatla belirlenemez. Bu konuda hevesli olanlar kendi görevlerini bırakıp sahaya çıksın, gazetecilik nasıl yapılıyormuş buyursunlar göstersinler' ifadelerini kullandı.

Abdurrahman Akçal, Adıyaman Valiliği bahçesinde yaşanan bu son olayın münferit olmadığını, sahada görev yapan tüm basın mensuplarının ortak sorunu olduğunu belirterek, kamusal alanlarda gazetecilerin çalışma hakkının açık ve tartışmasız biçimde korunması gerektiğini vurguladı.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - (Murat KAYIŞ)

Kaynak : PERRE