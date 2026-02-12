Tarım ve Orman Bakanlığı'nın TÜİK 2025 verilerine dayandırdığı istatistiklere göre illere göre büyükbaş hayvan sayısı belli oldu. Açıklanan veriler, hayvancılık faaliyetlerinin bölgesel dağılımını ortaya koydu.

Açıklanan rakamlarla listenin ilk sırasında 966 bin 37 baş ile Konya yer aldı. Konya'yı 929 bin 791 baş ile İzmir, 780 bin 675 baş ile Erzurum izledi.

Bölgelerde Doğu ve İç Anadolu Önde

Büyükbaş hayvancılıkta özellikle İç Anadolu ve Doğu Anadolu illerinin öne çıktığı görüldü. Şanlıurfa, Sivas, Kırşehir, Ardahan ve Ağrı da yüksek büyükbaş hayvan sayılarıyla dikkat çekti.

Yalova listenin son sırasında yer aldı

Listenin son sırasında 13 bin 597 büyükbaş ile Yalova yer aldı. Yalova'yı Kilis ve Rize takip etti.

Adıyaman son sıralarda yer aldı

Açıklanan hayvan sayılarına bakıldığında Adıyaman ise 113 bin 803 büyükbaş sayısı ile son sıralarda yer aldı.

İşte illerin büyükbaş hayvan sayısı;

Konya - 966.037

İzmir - 929.791

Erzurum - 780.675

Ankara - 666.348

Balıkesir - 616.907

Kars - 604.150

Diyarbakır - 578.781

Aydın - 516.982

Kayseri - 460.294

Afyonkarahisar - 395.152

Samsun - 370.009

Aksaray - 363.574

Şanlıurfa - 362.182

Sivas - 351.269

Kırşehir - 336.045

Ardahan - 328.326

Ağrı - 317.306

Kastamonu - 280.376

Denizli - 278.034

Tokat - 277.522

Muğla - 270.441

Adana - 266.359

Manisa - 266.227

Kahramanmaraş - 262.317

Muş - 253.840

Yozgat - 235.105

Çanakkale - 218.928

Bursa - 217.281

Çorum - 215.441

Niğde - 215.428

Burdur - 215.013

Gaziantep - 198.313

Malatya - 193.322

Sakarya - 192.048

Kütahya - 190.960

Amasya - 190.538

Antalya - 178.299

Eskişehir - 163.211

Çankırı - 159.856

Elazığ - 155.233

Kırklareli - 153.708

Van - 150.829

Kocaeli - 147.997

Uşak - 144.556

Hatay - 143.391

Isparta - 141.606

Ordu - 139.007

Bingöl - 138.010

Tekirdağ - 135.475

Edirne - 130.083

Erzincan - 122.370

Trabzon - 122.010

Bolu - 120.300

Nevşehir - 118.754

Giresun - 114.428

Adıyaman - 113.803

Iğdır - 105.231

Batman - 103.673

Mersin - 102.006

Kırıkkale - 95.565

Mardin - 87.744

Sinop - 86.571

İstanbul - 85.849

Bitlis - 72.782

Bayburt - 72.036

Osmaniye - 67.451

Şırnak - 66.744

Zonguldak - 63.977

Gümüşhane - 63.805

Karaman - 63.102

Artvin - 56.898

Düzce - 54.755

Karabük - 54.195

Bartın - 46.532

Bilecik - 40.792

Hakkari - 38.228

Tunceli - 29.837

Siirt - 29.602

Rize - 20.098

Kilis - 13.668

Yalova - 13.597

