Tarım ve Orman Bakanlığı'nın TÜİK 2025 verilerine dayandırdığı istatistiklere göre illere göre büyükbaş hayvan sayısı belli oldu. Açıklanan veriler, hayvancılık faaliyetlerinin bölgesel dağılımını ortaya koydu.
Açıklanan rakamlarla listenin ilk sırasında 966 bin 37 baş ile Konya yer aldı. Konya'yı 929 bin 791 baş ile İzmir, 780 bin 675 baş ile Erzurum izledi.
Bölgelerde Doğu ve İç Anadolu Önde
Büyükbaş hayvancılıkta özellikle İç Anadolu ve Doğu Anadolu illerinin öne çıktığı görüldü. Şanlıurfa, Sivas, Kırşehir, Ardahan ve Ağrı da yüksek büyükbaş hayvan sayılarıyla dikkat çekti.
Yalova listenin son sırasında yer aldı
Listenin son sırasında 13 bin 597 büyükbaş ile Yalova yer aldı. Yalova'yı Kilis ve Rize takip etti.
Adıyaman son sıralarda yer aldı
Açıklanan hayvan sayılarına bakıldığında Adıyaman ise 113 bin 803 büyükbaş sayısı ile son sıralarda yer aldı.
İşte illerin büyükbaş hayvan sayısı;
Konya - 966.037
İzmir - 929.791
Erzurum - 780.675
Ankara - 666.348
Balıkesir - 616.907
Kars - 604.150
Diyarbakır - 578.781
Aydın - 516.982
Kayseri - 460.294
Afyonkarahisar - 395.152
Samsun - 370.009
Aksaray - 363.574
Şanlıurfa - 362.182
Sivas - 351.269
Kırşehir - 336.045
Ardahan - 328.326
Ağrı - 317.306
Kastamonu - 280.376
Denizli - 278.034
Tokat - 277.522
Muğla - 270.441
Adana - 266.359
Manisa - 266.227
Kahramanmaraş - 262.317
Muş - 253.840
Yozgat - 235.105
Çanakkale - 218.928
Bursa - 217.281
Çorum - 215.441
Niğde - 215.428
Burdur - 215.013
Gaziantep - 198.313
Malatya - 193.322
Sakarya - 192.048
Kütahya - 190.960
Amasya - 190.538
Antalya - 178.299
Eskişehir - 163.211
Çankırı - 159.856
Elazığ - 155.233
Kırklareli - 153.708
Van - 150.829
Kocaeli - 147.997
Uşak - 144.556
Hatay - 143.391
Isparta - 141.606
Ordu - 139.007
Bingöl - 138.010
Tekirdağ - 135.475
Edirne - 130.083
Erzincan - 122.370
Trabzon - 122.010
Bolu - 120.300
Nevşehir - 118.754
Giresun - 114.428
Adıyaman - 113.803
Iğdır - 105.231
Batman - 103.673
Mersin - 102.006
Kırıkkale - 95.565
Mardin - 87.744
Sinop - 86.571
İstanbul - 85.849
Bitlis - 72.782
Bayburt - 72.036
Osmaniye - 67.451
Şırnak - 66.744
Zonguldak - 63.977
Gümüşhane - 63.805
Karaman - 63.102
Artvin - 56.898
Düzce - 54.755
Karabük - 54.195
Bartın - 46.532
Bilecik - 40.792
Hakkari - 38.228
Tunceli - 29.837
Siirt - 29.602
Rize - 20.098
Kilis - 13.668
Yalova - 13.597
Kaynak : PERRE