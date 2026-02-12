Başkan Tutdere protokolü imzalamıştı

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, kentte kronikleşen içme suyu sorununa kalıcı çözüm üretmek amacıyla geçen yıl Ocak ayında önemli bir adım atmıştı. Adıyaman Belediyesi ile Devlet Su İşleri (DSİ) arasında imzalanan protokol ile Atatürk Barajı'ndan kente içme suyu getirilmesi projesinin resmî süreci başlatılmıştı.

Cavit Arı: 'Adıyaman halkı suya ne zaman kavuşacak?'

TBMM kürsüsünden Tarım ve Orman Bakanlığı'na seslenen Milletvekili Cavit Arı, belediyenin başlattığı sürecin merkezi hükümet nezdindeki takvimini sorguladı. Arı, şu soruların yanıtlanmasını istedi:

*Atatürk Barajı'ndan su teminine ilişkin projede son durum nedir?

*2026 yılı bütçesinde bu proje için gerekli ödenek ayrılmış mıdır?

*İnşaat çalışmalarına ne zaman başlanacaktır?

*Adıyaman halkı baraj suyuna ne zaman kavuşacaktır?

Başkan Tutdere'den dayanışma teşekkürü

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Milletvekili Cavit Arı'ya teşekkür etti. Tutdere, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Atatürk Barajı'ndan Adıyaman'ımıza su temin edilmesi konusundaki haklı talebimizi TBMM gündemine taşıyan Antalya Milletvekilimiz Sayın Cavit Arı'ya tüm hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum' ifadelerine yer verdi.

Adıyaman'ın içme suyu ihtiyacının Atatürk Barajı gibi güçlü bir kaynaktan karşılanmasının hayati önem taşıdığına dikkat çekilirken, projenin merkezi idare tarafından hangi takvimle hayata geçirileceği kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

