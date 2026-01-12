Parti tarafından başlatılan kampanyada, Türkiye'de emeklilerin büyük bölümünün açıklanan maaş artışlarına rağmen artan hayat pahalılığı karşısında geçim sıkıntısı yaşamaya devam ettiği vurgulandı. Bu tablo karşısında, en düşük emekli aylığının en azından asgari ücret seviyesine yükseltilmesinin zorunlu hale geldiği ifade edildi.

Kanun teklifi TBMM'ye sunuldu

Saadet Partisi tarafından yapılan açıklamada, en düşük emekli maaşının artırılmasına ilişkin kanun teklifinin, Genel Başkan Mahmut Arıkan tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulduğu belirtildi. Açıklamada, söz konusu teklifin yasalaşabilmesi ve siyasi iradenin harekete geçebilmesi için toplumsal desteğin büyük önem taşıdığı kaydedildi.

'EmekliChef' videosu sosyal medyada gündem oldu

İmza kampanyasının duyurulmasının ardından Saadet Partisi'nin sosyal medya hesaplarından, 'Türkiye'nin en gerçekçi 'hayatta kalma' yarışması EmekliChef başlıyor! İyi seyirler...' başlığıyla bir video yayımlandı. Ünlü bir yemek yarışmasından esinlenerek hazırlanan videoda, emekliler aldıkları maaşla nasıl geçindiklerini ve ne yiyebildiklerini anlatan yarışmacılar olarak kurgulandı.

Göndermeler ve eleştiriler içeren video, kısa sürede sosyal medyada yayılırken, kampanyaya olan ilginin de bu paylaşımlarla birlikte arttığı belirtildi. Parti kaynakları, imza kampanyasına katılımın önemli bir sayıya ulaştığını kaydederek, 500 bin imza seviyesini geçtiklerini belirttiler.

Kampanyanın amacı

Saadet Partisi tarafından yapılan açıklamada, imza kampanyasıyla şu hedeflerin amaçlandığı ifade edildi:

Emeklilerin yaşadığı geçim sorunlarına dikkat çekmek,

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan kanun teklifine kamuoyu desteğini göstermek,

Karar vericileri somut adımlar atmaya davet etmek.

Açıklamada, 'Bu ülkeye yıllarını vermiş emeklilerimizin yanında durmak ve hak ettikleri yaşam koşulları için birlikte ses yükseltmek istiyoruz' ifadelerine yer verildi.

Kaynak : PERRE