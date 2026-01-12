Belediyeden yapılan açıklama şu şekilde;

'Bazı sosyal medya hesapları ve basın-yayın organlarında, son yağışlar sonrası yolların durumuyla ilgili dile getirilen eleştiriler bizim için değerlidir. Çünkü biliyoruz ki; Adıyaman hepimizin. Şehrimizin çamurunu da çukurunu da el birliğiyle, siyaset gütmeden temizlemek ve yaralarımızı sarmak hepimizin boynumuzun borcudur.Bu sorumluluk bilinciyle, devam eden altyapı seferberliğimizin teknik zorunlulukları ve ulaştığı seviye hakkında hemşerilerimizi bilgilendirmek isteriz:

1. Neden Hemen Asfalt Yapılmıyor?

Adıyaman genelinde içme suyu, kanalizasyon ve enerji hatları sil baştan yenilenmektedir. Altyapı imalatı tamamlanmayan ve zemin oturma süreci bitmeyen yollara asfalt dökülmesi; bu hatların kısa süre sonra tekrar kazılması ve halkımızın servetinin çöpe gitmesi demektir. Adıyaman'ımızın parasını iki kez aynı yere harcamamak adına, kalıcı asfalt öncesi teknik bir zorunluluk olan 'dolgu ve sıkıştırma' çalışmalarından dolayı asfalt aşamasına geçilememektedir.

2. Yağışların Etkisi ve Geçici Çözümler:

Kış mevsimi ve yoğun yağışlar nedeniyle dolgu malzemesinde çökmeler meydana gelmektedir. Ekiplerimiz, kalıcı asfalt sezonu açılana kadar bu bölgelerde sürekli dolgu yenileme ve stabilize iyileştirme çalışmalarını 7/24 esasıyla sürdürmektedir.

3. Koordinasyon Hakkında:

İlgili tüm kurumlarla (Doğalgaz, Elektrik, Telekom) koordinasyon toplantılarımız düzenli yapılmaktadır. Ancak deprem sonrası yıkımın büyüklüğü, tüm kurumların aynı anda sahada olmasını zorunlu kılmıştır. Bu da çalışmanın ne denli büyük ve uzun süreli olduğunu ortaya koymaktadır.

1 Nisan 2024'ten bu yana 475 bin ton asfalt serimi

Adıyaman Belediyesi, deprem sonrası yürütülen altyapı ve üstyapı çalışmalarına ilişkin rakamları kamuoyuyla paylaşarak, 1 Nisan 2024'ten bu yana 475 bin ton asfalt serimi, yüz binlerce metre altyapı yenilemesi ve ücretsiz abone bağlantılarıyla kentin yeniden inşası için yoğun bir çalışma yürütüldüğünü açıkladı. Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

'Şehrimizi yeniden inşa ederken dile getirilen her türlü görüş ve öneri, hizmet yolunda bizlere rehberlik etmektedir. Bu kapsamda, gece gündüz demeden yürüttüğümüz çalışmaların ulaştığı noktayı tüm şeffaflığıyla hemşerilerimizin takdirine sunuyoruz:

* 1 Nisan 2024'ten bu yana tam 475 bin ton asfalt serimi yaparak, 262 sokak ve 21 caddeyi tamamen modern görünüme kavuşturduk.

* 533 bin metre içme suyu altyapımızı yeniledik. 158 bin metre yağmur suyu ve kanalizasyon hattı döşedik. İçme suyunda yüzde 92 seviyesine ulaştık.

* 21 km yeni yol açarken; 232 bin metrekare parke ve 89 bin metrekare kaldırım yenilemesini tamamladık.

* 12 binden fazla evsel abone bağlantısını tamamen ücretsiz yaparak hemşehrilerimizin yükünü hafiflettik.

Sonuç olarak: Deprem sonrası yaşanan olumsuzlukları kalıcı biçimde gidermek ve Adıyaman'ımızı yeniden ayağa kaldırmak temel önceliğimiz. Bu doğrultuda, şehrimizi geçici ve plansız uygulamalarla değil; altyapısı tamamlanmış, modern ve uzun ömürlü yollarla buluşturmayı hedefliyoruz.

Bugün yaşanan geçici zorluklar, yarının daha güvenli ve konforlu Adıyaman'ı için atılan zorunlu adımlardır. Hava koşullarının düzelmesiyle birlikte, altyapısı tamamlanan her noktanın hızla asfaltla buluşacağını yineliyor; bizlere güvenen hemşerilerimizin sabrına ve anlayışına yürekten teşekkür ediyoruz.'

Kaynak : PERRE