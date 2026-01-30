İl Başkanı Haşim Asnuk tarafından yapılan açıklamada, uzun yıllardır Besni İlçe Başkanlığı görevini yürüten Ramazan Buzcu'nun görevi devrettiği, yerine ise ilçe esnafı arasında sevilen isimlerden Süleyman Kılınç'ın ilçe başkanı olarak görevlendirildiği bildirildi.

Ramazan Buzcu'ya teşekkür

Saadet Partisi Adıyaman İl Başkanı Asnuk açıklamasında, Ramazan Buzcu'nun görev süresince teşkilata önemli katkılar sunduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

'Yıllardır ilçe başkanlığımızı büyük bir fedakârlıkla yürüten, birlikte birçok seçimi omuz omuza verdiğimiz, çalışkanlığı ve dürüstlüğüyle gönüllerimizde yer edinen İlçe Başkanımız Ramazan Buzcu görevini devretmiştir.'

Buzcu'ya bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eden Asnuk, yeni yaşamında sağlık ve huzur temennisinde bulundu.

Yeni başkan Süleyman Kılınç

Asnuk açıklamasunda, Besni'nin sevilen ve sayılan esnaflarından olduğu belirtilen Süleyman Kılınç'ın genç ve dinamik kadronun temsilcisi olarak ilçe başkanlığı görevine getirildiği aktarıldı. Parti yönetimi, yeni başkan Kılınç'a başarı dileklerini iletti.

'Besni'ye ve teşkilatımıza hayırlı olsun'

Saadet Partisi Adıyaman İl Başkanı Asnuk, bayrak değişiminin Besni'ye, teşkilata ve parti çalışmalarına hayırlı olması temennisinde bulunarak, 'Besni için, Adıyaman için, Türkiye için hayırlı olsun' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE