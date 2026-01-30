ADD Adıyaman Şubesi adına bir açıklama yapan Özcan, Aksoy'un yalnızca bir akademisyen değil, aynı zamanda laik Cumhuriyetin ve hukuk devleti ilkesinin ödünsüz savunucularından biri olduğunu belirtti.

'Hukuk devleti ve laik Cumhuriyet'in kararlı savunucusuydu'

Özcan açıklamasında, Prof. Dr. Muammer Aksoy'un eğitimini hukuk alanında tamamladığını, Almanya'da anayasa hukuku üzerine çalışmalar yaptığını ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ile Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyeliği yaptığını hatırlattı.

Aksoy'un bilim insanı kimliğinin yanı sıra demokratik hukuk düzeninin güçlendirilmesi için aktif rol üstlendiğini vurgulayan Özcan, şu ifadelere yer verdi:

'Prof. Dr. Muammer Aksoy, hukuk devleti ilkesinin ve laik Cumhuriyet'in ödünsüz savunucusu olmuştur. 1961 Anayasası'nın hazırlanma sürecinde görev almış, Türkiye'de demokratik hukuk düzeninin güçlendirilmesi için çalışmıştır.'

'Mücadelesinin merkezinde tam bağımsızlık vardı'

Açıklamada, Aksoy'un düşünsel mücadelesinin merkezinde laiklik, anti-emperyalizm, hukukun üstünlüğü ve tam bağımsızlık ilkelerinin yer aldığı ifade edildi.

Özcan, Aksoy'un Atatürk ilke ve devrimlerini yaşamının her alanında savunduğunu belirterek, Cumhuriyet karşıtı yapılanmalara karşı açık ve cesur bir duruş sergilediğini kaydetti.

'Cumhuriyet değerlerinin örgütlü savunusuna öncülük etti'

Prof. Dr. Muammer Aksoy'un 1989 yılında Atatürkçü Düşünce Derneği'nin kuruluşuna öncülük ettiğini anımsatan Özcan, Aksoy'un Cumhuriyet değerlerinin örgütlü biçimde savunulması gerektiğine inandığını dile getirdi.

Aksoy'un bu duruşu nedeniyle hedef haline getirildiğini belirten Özcan, '31 Ocak 1990 tarihinde alçakça bir suikast sonucu katledilmiştir' dedi.

'Mirası yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor'

ADD Adıyaman Şube Başkanı Özcan, aradan geçen yıllara rağmen Aksoy'un düşüncelerinin ve mücadelesinin yol gösterici olduğunu belirterek açıklamasını şöyle tamamladı:

'Bugün yaşadığımız siyasal, hukuksal ve toplumsal sorunlar karşısında onun mirası bizlere laik, demokratik ve bağımsız Türkiye idealini bir kez daha hatırlatmaktadır. Prof. Dr. Muammer Aksoy'u saygı, özlem ve minnetle anıyor; onun emanet ettiği Cumhuriyet ve hukuk mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz.'

