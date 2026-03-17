

Adıyaman Barosu ve Kahta'daki avukatlar, bir kaç gün önce Kahta Emniyeti'nde bir polis memurunun Av. Hüseyin Can Güzel'e karşı sergilediği olumsuz davranışla ilgili basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamayı Baro adına Av. İbrahim Halil Erdem yaptı.

Avukat Erdem, gözaltı süreçlerinde hukuk kurallarına titizlikle uyulmasının büyük önem taşıdığını belirterek, şüpheli haklarının korunması ve çocukların üstün yararının gözetilmesinin hukuk devletinin temel yükümlülüklerinden olduğunu ifade etti. Avukatların sistemin denge unsuru olduğunu vurgulayan Erdem, 'Savunmanın onurunun korunması, hukukun onurunun korunması demektir. Hiçbir avukat görevini yerine getirdiği için hedef haline getirilemez. Hiçbir avukatın mesleki faaliyetini yerine getirirken baskı altında bırakılması kabul edilemez' dedi.

Av. Erdem açıklamasının tamamında şu ifadelere yer verdi:

'Özellikle gözaltı süreçlerinde hukuk kurallarına titizlikle uyulması büyük önem taşır. Zira bu süreçlerde hem şüpheli haklarının korunması hem de söz konusu olan kişiler arasında çocuklar varsa çocukların üstün yararının gözetilmesi hukuk devletinin temel yükümlülüklerindendir.

Avukatlar bu noktada sistemin denge unsurudur.

Bizim görevimiz sürecin hukuka uygun yürütülmesini sağlamak, hak ihlallerinin önüne geçmek ve adaletin doğru şekilde tecelli etmesine katkıda bulunmaktır.

Bu sebeple savunma makamına yönelik her türlü baskı, hakaret veya kötü muamele iddiası yalnızca bir meslek grubunu değil toplumun adalet duygusunu ilgilendirir.

Bizler, savunmanın onurunun korunmasının aynı zamanda hukukun onurunun korunması olduğuna inanıyoruz.

Hiçbir avukat görevini yerine getirdiği için hedef haline getirilemez.

Hiçbir avukatın mesleki faaliyetini yerine getirirken baskı altında bırakılması kabul edilemez.

Hukuk devletinde güvenlik güçleri, yargı organları ve savunma makamı birbirinin rakibi değil adaletin gerçekleşmesi için birlikte çalışan kurumlardır.

Bu anlayışın korunması hepimizin ortak sorumluluğudur.

Yaşanan olayla ilgili gerekli hukuki süreçlerin başlatıldığını ve sürecin Adıyaman Barosu tarafından yakından takip edileceğini ifade ederken temel beklentimizin hukukun gereğinin yapılması olduğunu da vurgulamak isteriz.

Bizler çocukların haklarının korunmasını, şüpheli haklarının güvence altına alınmasını ve avukatların görevlerini özgürce yerine getirebilmesini hukuk devletinin vazgeçilmez şartı olarak görüyoruz.

Savunma makamı susturulamaz.

Savunma makamı baskı altına alınamaz.

Çünkü savunma varsa adalet vardır.'

Kaynak : PERRE