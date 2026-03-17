Ankara Adıyaman İl ve İlçeleri Eğitim Vakfı tarafından bursiyer öğrenciler ve Adıyamanlılara yönelik düzenlenen iftar programının ardından Vakıf Başkanı Şevket Gürsoy açıklamada bulundu. Gürsoy, iftar programına katkı sunan Vakıf Başkan Yardımcısı ve Yargıtay Üyesi Mustafa Uslu'ya teşekkür ederek, organizasyonun anlamlı bir amaca hizmet ettiğini belirtti.

İftar programının, 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden vatandaşların hayrına gerçekleştirildiğini ifade eden Gürsoy, depremde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ise sabır ve metanet dileyerek, '6 Şubat deprem felaketinde hayatlarını kaybeden tüm kardeşlerimize, çocuklarına, annelerine, babalarına, eşlerine, sevdiklerine Allah'tan sonsuz rahmet diliyoruz. Mekanları cennet, ruhları şad olsun. Geride kalan acılı ailelerimize, yaralı yüreklere, milletimizin her ferdine Rabbim sabır, metanet, ferahlık ve dayanma gücü ihsan eylesin. Yaralarımızı hep birlikte sararken, bir daha böyle acılar yaşamamayı niyaz ediyoruz' ifadelerini kullandı.

HABER: ANKARA (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK