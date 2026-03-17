ABD Başkanı Donald Trump, gündeme ilişkin yaptığı açıklamalarda İran ile yaşanan gerilime dair değerlendirmelerde bulundu. Savaşın seyrine ilişkin konuşan Trump, 'Yakında biter. Fazla sürmez ve bittiğinde çok daha güvenli bir dünyamız olacak' dedi.

Trump, 'Bu savaşı bu hafta bitirebilir miyiz?' sorusuna ise 'Evet, tabii' yanıtını verdi.

İran'ın Nükleer Gücüne Sert Tepki

İran'ın nükleer silah elde etmesine karşı olduğunu vurgulayan Trump, 'Eğer İran'ın nükleer silaha sahip olması gerektiğini düşünüyorsanız, o zaman sizde bir sorun var. Çünkü onlar bunu kullanacaktır' ifadelerini kullandı. Trump, İran'ın böyle bir kapasiteye ulaşması halinde sadece İsrail'i değil, tüm Orta Doğu'yu tehdit edeceğini savundu.

Hürmüz Boğazı Vurgusu

Hürmüz Boğazı'ndaki olası gelişmelere de değinen Trump, bölgede mayınlama ihtimalinin bile küresel ticaret açısından ciddi risk oluşturduğunu belirtti. Trump, 'Henüz mayın döşendiğini bilmiyoruz ancak bu ihtimal bile büyük gemi sahiplerini korkutuyor' diye konuştu.

'Daha Büyük Bir Savaş Önlendi'

İran'a yönelik saldırılara ilişkin değerlendirmede bulunan Trump, bu adımların daha büyük bir savaşı engellediğini savundu. Trump, 'Bunu yapmasaydık, üçüncü dünya savaşına dönüşecek bir nükleer savaş yaşanırdı' dedi.

Hamaney İddiası

Öte yandan Trump, İran'ın dini lideri olarak bilinen Mücteba Hamaney hakkında da dikkat çekici bir iddia ortaya attı. Trump, Hamaney'in ölmüş olabileceğini öne sürdü.

Kaynak : PERRE

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK