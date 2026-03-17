ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, Şubat 2026'da gerçekleştirdiği kamuoyu araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Türkiye genelinde 2 bin 15 kişiyle yapılan ankette, 'Ekrem İmamoğlu'nun aday olamaması durumunda CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?' sorusu yöneltildi. Araştırma sonuçlarına göre, Mansur Yavaş yüzde 37,4 ile ilk sırada yer aldı. Onu yüzde 16,0 ile Özgür Özel takip etti.

Sonuçlara göre adaylara verilen destek oranları şöyle sıralandı:

Mansur Yavaş: %37,4

Özgür Özel: %16,0

Kemal Kılıçdaroğlu: %2,4

Dilek Kaya İmamoğlu: %1,0

Muharrem İnce: %0,8

Diğer yanıtlar ise şöyle oldu:

Başka biri: %9,6

Hiçbiri: %14,0

Fikrim yok/Cevap yok: %18,8

Kaynak : PERRE

HABER: ANKARA (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK