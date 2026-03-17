Adıyaman Üniversitesi, kuruluşunun 20. yıl dönümünü çeşitli mesaj ve etkinliklerle kutladı. Üniversite Rektörü Mehmet Keleş tarafından yayımlanan kutlama mesajında, üniversitenin 17 Mart 2006 tarihinde kurulduğu hatırlatılarak geçen 20 yıllık süreçte elde edilen akademik ve kurumsal gelişmelere dikkat çekildi.

Rektör Keleş mesajında, üniversitenin kurulduğu günden bu yana bilimsel üretim, nitelikli eğitim ve toplumsal katkıyı temel ilke edindiğini belirtti. Üniversitenin güçlü akademik kadrosu, gelişen fiziki altyapısı ve yetiştirdiği mezunlarla Türkiye yükseköğretim sistemi içerisinde saygın bir konuma ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinin Adıyaman başta olmak üzere bölgeyi derinden etkilediği vurgulandı. Bu süreçte üniversitenin de önemli ölçüde zarar gördüğü, ancak devlet desteği, toplumsal dayanışma ve üniversite mensuplarının gayretleriyle yeniden toparlanma sürecine girildiği belirtildi.

Rektör Keleş, mesajında başta Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devlet kurumlarına, milletvekillerine ve destek sunan tüm paydaşlara teşekkür etti. Üniversitenin 'Bilimle Yüksel, Geleceğe Yön Ver' mottosu doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, üniversitenin geleceğe yönelik hedefleri arasında bilimsel üretimin artırılması, nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi ve ülke kalkınmasına katkının güçlendirilmesinin yer aldığı kaydedildi. Geçmişten alınan tecrübe ile daha güçlü bir gelecek inşa etme kararlılığı vurgulandı.

Rektör Keleş, mesajının sonunda üniversitenin kuruluşundan bugüne gelişimine katkı sağlayan önceki dönem rektörler, akademik ve idari personel, öğrenciler, mezunlar ve tüm paydaşlara teşekkür ederek, Adıyaman Üniversitesi'nin 20. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ

