Adıyaman Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik Sosyal Destek Kartı yardımlarıyla ilgili açıklama yaptı. Belediyeden yapılan açıklamada, son günlerde bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında 'Sosyal Destek Kartı yardımlarının 2000 TL'den 1000 TL'ye düşürüldüğü' yönünde iddialar yer aldığı belirtildi. Açıklamada, 'Söz konusu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır' denilerek, yardımların düzenli şekilde sürdüğü vurgulandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2026 yılı Ramazan ayına özel yapılan planlamada 2000 TL'lik sosyal yardımın 1000 TL'si nakdi olarak kartlara yatırılırken, kalan 1000 TL'lik kısmı Ramazan gıda kolisi şeklinde ayni yardım olarak vatandaşlara ulaştırıldı.

'Söz Konusu İddialar Gerçeği Yansıtmamaktadır'

Adıyaman Belediyesi tarafından yapılan açıklamanın tamamında şu ifadelere yer verildi:

'Son günlerde bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında, Adıyaman Belediyesi tarafından dar gelirli vatandaşlara sağlanan Sosyal Destek Kartı yardımlarının 2000 TL'den 1000 TL'ye düşürüldüğüne yönelik paylaşımlar yer almaktadır.

Belediyemiz tarafından, müracaat eden ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize yönelik olarak Sosyal Destek Kartları aracılığıyla düzenli şekilde 2000 TL nakdi yardım yapılmaya devam edilmektedir. Nitekim en son Ocak 2026 döneminde 3.094 hemşehrimizin Sosyal Destek Kartına 2000'er TL olmak üzere toplam 6.188.000 TL ödeme gerçekleştirilmiştir.

2026 yılı Ramazan ayına özel olarak yapılan planlama kapsamında ise, Belediyemiz tarafından ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize sağlanan 2000 TL tutarındaki sosyal yardımın 1000 TL'si nakdi, kalan 1000 TL'lik kısmı ise ayni yardım (Ramazan gıda kolisi) olarak gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda, Sosyal Destek Kartı kullanan 3.886 hemşehrimizin kartlarına 1000 TL nakdi ödeme yapılmış; buna ek olarak Ramazan ayının ruhuna uygun şekilde 15.000 adet gıda kolisi temin edilerek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılması kararlaştırılmıştır.

İddiaların aksine, sosyal yardımların miktarında herhangi bir azalma söz konusu değildir; aksine, Ramazan ayına özel planlamayla destekler önemli ölçüde artırılmıştır. Bu doğrultuda, Ocak ayında 6.188.000 TL olarak gerçekleşen sosyal yardım tutarı, yaklaşık üç kat yükseltilerek 20.986.000 TL'ye çıkarılmıştır.

Adıyaman Belediyesi olarak, kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu tür asılsız iddialara itibar edilmemesini önemle vurguluyor; sosyal belediyecilik anlayışımızdan taviz vermeden ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin yanında olmaya, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma kültürünü büyüterek desteklerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyoruz.'

Kaynak : PERRE

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK