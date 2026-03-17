Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Sadıkoğlu mesajında, 'Şanlı ecdadımız 111 yıl önce, aziz vatanımız üzerinde hain emeller etrafında birleşen ve dönemin en gelişmiş silahlarıyla topyekûn saldıran düşmana karşı inancı ve üstün cesaretiyle tek yürek olmuş, tüm dünyaya örnek bir mücadele göstermiştir' ifadelerine yer verdi.

Sadıkoğlu, ayrıca Atatürk'ün sözlerine atıfta bulunarak, 'Ben size taarruz emretmiyorum. Ölmeyi emrediyorum' diyerek tarihin en büyük siper savaşında vatan uğruna canlarını feda eden kahramanların destan yazdığını belirtti.

Sadıkoğlu, mesajının devamında, 'Bugün cennet vatanımızda, ay yıldızlı bayrağımız altında özgürce yaşıyorsak bunu canları pahasına bedel ödeyen aziz atalarımıza borçluyuz. Bize düşen de son dönemde bölgemizde ve dünyada yaşanan savaş ve kaos ortamında birlik ve beraberliğimize her zamankinden daha fazla sahip çıkmaktır. Bizim en büyük gücümüz birlik, kardeşlik ve vatanımıza olan bağlılığımızdır' dedi.

Sadıkoğlu mesajını, 'Bu duygu ve düşüncelerle, Çanakkale Zaferi'nin 111'inci yıl dönümünde Çanakkale'yi geçilmez kılarak şanlı bayrağımız altında özgürce yaşamamızı sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum' sözleriyle tamamladı.

Kaynak : PERRE

MALATYA (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK