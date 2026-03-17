Mehmet Can Hallaç, Kahta'da etkili olan yoğun kar yağışı ve ardından gelen aşırı yağışların bazı yollarda ciddi tahribata yol açtığını belirtti. Yaşanan olumsuzlukların günlük yaşamı zorlaştırdığını ifade eden Başkan Hallaç, 'Sorunun farkındayız, sahadayız ve gerekli planlamaları yapmış durumdayız. Hava şartları elverdiği anda yollarımızı daha sağlam, konforlu ve güvenli hale getirmek için çalışmalarımıza başlayacağız' dedi.

Özellikle Yeni Mahalle'de 1021 Sokak ile 1122 Cadde'yi bağlayan yol ile Girne Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi başta olmak üzere bazı bölgelerde bozulmalar meydana geldiğini kaydeden Başkan Hallaç, belediye ekiplerinin sahada gerekli tespitleri yaptığını ve çözüm için planlamaların hazırlandığını dile getirdi.

Yağışların devam etmesi nedeniyle şu aşamada yapılacak müdahalelerin geçici olacağını vurgulayan Başkan Hallaç, kalıcı ve sağlıklı asfalt çalışmalarının hava şartları uygun hale gelmeden teknik olarak mümkün olmadığını ifade etti. Geçici bakım çalışmalarının sürdüğünü ancak devam eden yağışlar nedeniyle yolların kısa sürede yeniden bozulabildiğini belirtti.

Geçtiğimiz yıl ilçe genelinde önemli asfalt çalışmaları gerçekleştirdiklerini hatırlatan Başkan Hallaç, 'Vatandaşlarımızdan ricamız bu süreci anlayışla karşılamalarıdır. Sorunun farkındayız, sahadayız ve gerekli planlamaları yapmış durumdayız. Hava şartları elverdiği anda yollarımızı daha sağlam, daha konforlu ve daha güvenli hale getirmek için çalışmalarımıza başlayacağız' dedi.

