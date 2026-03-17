Adıyaman Valiliği tarafından yapılan paylaşımda, Ramazan ayı kapsamında gerçekleştirilen halk buluşmalarına ilişkin bilgi verildi.

Valilik makamında düzenli olarak gerçekleştirilen görüşmelerde, vatandaşların talep, ihtiyaç ve önerilerinin doğrudan dinlendiği belirtildi. Paylaşımda, Osman Varol'un hem il merkezinden hem de ilçe ve köylerden gelen vatandaşlarla bir araya geldiği ifade edildi.

Yoğun katılımın olduğu buluşmada, vatandaşlarla birebir görüşmeler gerçekleştirildiği, iletilen konuların çözümü için ilgili kurumlara gerekli talimatların verildiği aktarıldı. Görüşmelerin samimi bir ortamda gerçekleştiği ve taleplerin titizlikle değerlendirildiği kaydedildi.

Adıyaman Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Ramazan ayının birlik, dayanışma ve paylaşma ruhu çerçevesinde vatandaş odaklı hizmet anlayışının sürdürüldüğü vurgulandı.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ