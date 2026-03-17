Adıyaman Belediyesi, Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında Kadir Gecesi'ne özel anlamlı bir program düzenleyerek vatandaşları aynı manevi atmosferde buluşturdu.

Kadir Gecesi dolayısıyla ilk olarak Millet Camii'nde teravih namazı eda edildi. Namazın ardından belediye ekipleri cami çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulundu.

Program, Kent Meydanı'nda kurulan iftar çadırında devam etti. Vatandaşlar, Grup Ravza'nın seslendirdiği ilahilere eşlik ederek Kadir Gecesi'nin huzurunu birlikte yaşadı. Söylenen ilahilerle meydanda manevi bir atmosfer oluşurken, vatandaşlar programa yoğun ilgi gösterdi.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, şehrin farklı noktalarından gelen vatandaşlar aynı sofrada buluştu. Katılımcılar, düzenlenen program dolayısıyla memnuniyetlerini dile getirerek Belediye ve Başkan Tutdere'ye teşekkür etti.

