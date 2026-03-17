Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, akaryakıta bu gece yarısından itibaren bir zam daha geliyor.

Benzine, bu gece yarısı 2 TL 17 kuruş zam bekleniyor. Bunun, yüzde 75'i eşel mobil gereği ÖTV'den karşılanacak. Pompaya yansıyacak tutar ise 54 kuruş olacak.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli değişmeye devam ediyor. 5 Mart'ta motorine 3 lira 11 kuruş, benzine 3 lira 68 kuruş, oto gaza 16 kuruş, 7 Mart'ta benzine 55 kuruş, motorine 1 lira 14 kuruş, 8 Mart'ta motorine 53, benzine 39 kuruş, 12 Mart'ta ise benzine 75 kuruş, motorine ise 1 lira 15 kuruş zam gelmişti.

Kaynak : PERRE

HABER: ULUSAL (PERRE) - Sibel TURAN