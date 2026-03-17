Adıyaman Belediyesi, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde dar gelirli vatandaşların yüzünü güldürdü. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin talimatıyla, sosyal yardım sistemine kayıtlı 3 bin 886 ailenin Halk Kart hesaplarına ödemeler gerçekleştirildi. Yapılan ödemelerin toplamı 3 milyon 886 bin TL'yi buldu.

Halk Kart projesi kapsamında bugüne kadar Adıyaman halkına aktarılan toplam nakdi destek tutarı 22 milyon 144 bin TL'ye ulaştı. Ödemeler, ailelerin bayram alışverişlerini kendi tercihleri doğrultusunda, onurları korunarak yapmalarına imkan sağladı.

Belediye ayrıca Ramazan ayı boyunca saha operasyonlarıyla da yardımlarını ulaştırdı. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşık 20 bin aileye temel gıda malzemelerinden oluşan koliler teslim edildi. Ramazan Bayramı sonuna kadar toplam 25 bin aileye ulaşılması hedefleniyor.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 'Bayramlar paylaşmanın, komşusu açken tok yatmayan bir medeniyetin en güzel tezahürüdür. 3 bin 886 ailemizin hesabına ödemelerini bayram öncesi yatırarak, bayram sevincine katkıda bulunmayı amaçladık. Halk Kart uygulamamızla vatandaşımız ihtiyacını kendisi alıyor, esnafımız kazanıyor, Adıyaman kazanıyor. Şehrimizde kimse kendini yalnız hissetmesin; biz her daim yanınızdayız' dedi.

