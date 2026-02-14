Adıyaman Belediyesi, Ramazan ayının manevi iklimine uygun kapsamlı bir hazırlık süreci yürütüyor. Belediye başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürlerinin katılımıyla düzenlenen 'Ramazan Ayı Hazırlık Toplantısı'nda, kent genelinde hayata geçirilecek çalışmalar ele alındı. Toplantıda alınan kararlar doğrultusunda, Kent Meydanı'nda kurulacak iftar çadırında her gün 2 bin 500 kişiye yemek verilecek. Kurulacak tek çadırla birlikte binlerce vatandaşın aynı sofrada buluşması sağlanacak.

Sosyal Destekler Ramazan Boyunca Devam Edecek

Ramazan ayı süresince ihtiyaç sahibi ailelere yönelik destekler sürdürülecek. Mevcut 'Halk Kart' uygulaması devam ederken, ek olarak hayata geçirilecek 'Market Kartı' ile vatandaşların temel ihtiyaçlarını diledikleri şekilde karşılamalarına imkân tanınacak. Gıda kolisi dağıtımları da Ramazan boyunca aralıksız sürecek. Bayram öncesinde ise özel olarak hazırlanacak bayram kolileri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak.

'Görsel Düzenlemeler Yapılacak'

Ramazan ayına özel görsel düzenlemeler de yapılacak. Mimar Sinan Camii ve Saat Kulesi önüne kurulacak mahyalarla kent estetiği Ramazan ruhuna uygun hale getirilecek. Aydınlatma çalışmaları ay başlamadan tamamlanacak. Geleneksel Ramazan topu atışı ise bu yıl da kaleden gerçekleştirilecek.

Kültürel ve Toplumsal Etkinlikler Düzenlenecek

Ramazan kültürünü yaşatmak amacıyla kentte 'Ramazan Sokağı' kurulacak. Ayrıca bayram ziyaretleri öncesinde mezarlıklarda kapsamlı temizlik ve bakım çalışmaları yürütülecek; çalışmalar bayram sonuna kadar devam edecek.

Birlik ve Beraberlik Sofraları Kurulacak

Belediye personeline yönelik iftar programı 25 Şubat'ta düzenlenecek. Mart ayı meclis toplantısı gününde meclis üyeleriyle iftar yapılacak. Ramazan ayının en geniş katılımlı buluşması ise 6 Mart Cuma günü gerçekleştirilecek programla sağlanacak. Sivil toplum kuruluşları, il protokolü ve siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla düzenlenecek iftarda kentteki dayanışma ruhu pekiştirilecek.

Kaynak : PERRE