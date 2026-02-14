Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi' kapsamında Adıyaman'da yürütülen çalışmalar, sahada olumlu sonuçlar vermeye başladı.

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Mahmut Ateş ve beraberindeki teknik ekip, proje kapsamında Merkez ilçeye bağlı Doyran Köyü'nde hayvan yetiştiriciliği yapan aile işletmesini ziyaret etti. Ziyaret sırasında, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alınırken, yetiştiriciye teknik bilgilendirmelerde bulunuldu.

Proje kapsamında temin edilen 9 adet Angus ırkı gebe düveden şu ana kadar 4 buzağı doğumu gerçekleşti. Bu gelişmeler, projenin sahadaki olumlu etkilerini somut şekilde ortaya koydu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, doğumların kırsalda hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliği ve üretim kapasitesinin artırılması açısından önemli olduğunu bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen proje ile kırsalda üretimin güçlendirilmesi, hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin artırılması ve yetiştiricilerin ekonomik olarak desteklenmesi hedefleniyor. Proje kapsamında teknik destek, hayvan temini ve bilgilendirme çalışmaları yürütülmeye devam ediyor.

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, proje ile kırsal kalkınmanın desteklenmesi, hayvancılık sektöründe üretim kapasitesinin artırılması ve aile işletmelerinin güçlendirilmesinin amaçlandığını belirtti.

Kaynak : PERRE