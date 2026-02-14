Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Adıyaman'ın önemli içme suyu kaynaklarından Gürlevik'te sevindirici gelişmeler yaşandığını duyurdu. Geçtiğimiz yaz kuruma noktasına gelerek kentte endişeye neden olan Gürlevik su kaynağında, son 15 yılın en büyük su bereketine şahitlik edildiğini belirten Başkan Tutdere, şehrin su geleceği adına önemli bir rahatlama yaşandığını ifade etti.

'Gürlevik Suyu Kesintisiz Şekilde Musluklara Ulaşacak'

Başkan Tutdere, artan su kapasitesinin kesintisiz hizmete dönüştürülmesi için belediye ekiplerinin altyapı çalışmalarını hızlandırdığını vurgulayarak, 'Eskimiş, sızdıran ve yetersiz kalan hatları yenileme işinde sona yaklaştık. Gürlevik'in bu tertemiz suyu, artık modern altyapımızla kesintisiz olarak musluklarınızdan akacak. Sabrınız ve desteğinizle şehrimizin geleceğini beraber inşa ediyoruz' dedi.

Kaynak : PERRE