Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Ankara ve Diyarbakır'da 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Tefecilik ve Nitelikli Yağma' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında şüphelilerin hesaplarında 25 milyar 119 milyon TL'lik hareket tespit edilirken, yaklaşık 2 milyar 200 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu. Şüphelilerden 18'i tutuklanırken, 12'si hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanıyor.

Ankara Batı ve Silvan Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen işlemler sonucunda, şüphelilerin vatandaşları yüksek faizle borçlandırdığı, teminat olarak boş veya yüksek meblağlı çek ve senet imzalattığı ve ödeme yapmayanların mal varlıklarını tehdit ve baskı yoluyla ele geçirdiği tespit edildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri doğrultusunda, şüphelilerin 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama' suçunu organize olarak işledikleri belirlendi. Operasyon kapsamında yaklaşık 2 milyar 200 milyon TL değerinde; 123 taşınmaz, 38 araç ve 180 banka hesabına el konuldu.

Ayrıca, farklı kişiler adına düzenlenmiş çok sayıda çek, senet ve tapu belgesi ile çok sayıda silah, dijital materyal ve belge ele geçirildi. Şüpheliler hakkında Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak : PERRE