TC Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, engelli ve yaşlı vatandaşlar ile şehit yakınları ve gazilere yönelik sunulan ücretsiz toplu taşıma hizmetlerinin sürdürüldüğünü açıkladı. Bakan Göktaş, bu kapsamda belediyeler tarafından yetkilendirilen özel kişi ve şirketlere ait şehir içi toplu taşıma araçlarına verilen gelir desteğinin %30 oranında artırıldığını bildirdi.

Buna göre, destek ödemeleri araç türlerine göre şu şekilde uygulanacak:

Özel denizyolu ulaşımı aracı için ödenen destek 4.658 TL'den 6.055 TL'ye,

Ankara ve İstanbul'da araç başına destek 6.210 TL'den 8.073 TL'ye,

Büyükşehir olan diğer illerde 4.658 TL'den 6.055 TL'ye,

Büyükşehir olmayan illerde 3.726 TL'den 4.844 TL'ye yükseltildi.

Bakan Göktaş, 'Herkes için daha erişilebilir, daha güçlü bir dünyayı birlikte inşa etmeye devam ediyoruz. Ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE