GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Gazeteci-Yazar Zeynel Abidin Kıymaz, 6 Şubat depremlerinin ardından oluşturulan Adıyaman Platformu'nun çalışma sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Platformun sıradan bir mesajlaşma grubundan ibaret olmadığını vurgulayan Kıymaz, yapının kentin yeniden ayağa kalkma sürecinde önemli bir rol üstlendiğini ifade etti.

'Gürültü Değil, Nitelik Üretmeliyiz'

Paylaşımlarda hassasiyet çağrısı yapan Kıymaz, 'Bu yapı; iş insanından akademisyene, bürokrattan esnafa kadar her biri kendi alanında sorumluluk taşıyan insanlardan meydana gelmektedir' ifadelerini kullandı. Çok gerekmedikçe, gerçekten önem arz etmedikçe paylaşım yapılmaması; grubun ciddiyetini ve saygınlığını korumak adına önemlidir. Gürültü değil, nitelik üretmeliyiz. Sayı değil, çözüm konuşmalıyız' dedi.

Kıymaz, açıklamasının tamamında şu ifadelere yer verdi:

'Değerli Adıyamanlılar, saygıdeğer yol arkadaşlarım yol arkadaşlarım, kıymetli Adıyaman Platformu üyeleri ve destek veren hemşehrilerim;

Fark etmişsinizdir...

6 Şubat'tan itibaren Adıyaman platformu Whatsapp grup kurallarımızı bilinçli bir şekilde biraz esnettik. Çünkü biliyoruz ki bu platform, sıradan bir mesaj grubundan ibaret değildir. Yaklaşık 750 üyeden oluşan bu yapı; iş insanından akademisyene, bürokrattan esnafa, kanaat önderinden sivil toplum temsilcisine kadar her biri kendi alanında sorumluluk taşıyan insanlardan meydana gelmektedir.

Her birinizin zamanı kıymetli.

Her birinizin emeği değerli.

Bu nedenle çok gerekmedikçe, gerçekten önem arz etmedikçe paylaşım yapılmaması; grubun ciddiyetini ve saygınlığını korumak adına önemlidir. Gürültü değil, nitelik üretmeliyiz. Sayı değil, çözüm konuşmalıyız.

Geçtiğimiz yıl Adıyaman'ın yükü ağırdı.

Hem ağırdı hem de tarihîydi.

6 Şubat 2023'te yaşadığımız deprem, yalnızca binaları değil; şehrin hafızasını, psikolojisini ve geleceğe dair umutlarını da enkaz altına bırakmıştı. O günlerde yaklaşık 70 bin hemşerimiz konteyner kentlerde yaşıyordu. Sokaklarımızda sessizlik, yüreklerimizde tarifsiz bir sızı vardı.

İşte tam o süreçte bu platform; şikâyet eden değil, çözüm üreten bir irade ortaya koydu.

Her ay üç-dört temel sorunu masaya yatırdık.

Sorunun sebeplerini analiz ettik.

Çözüm yollarını raporlaştırdık.

İlgili kurumlara ve yetkili mercilere ulaştırdık.

Bu yaklaşım, yerel ölçekte bir sivil inisiyatif hareketinin nasıl olması gerektiğine dair önemli bir örnek oluşturdu. Öyle ki, özellikle muhalefet cenahında bizi taklit edenler oldu. Muhalefet dâhil olmak üzere farklı çevrelerin benzer raporlama yöntemlerine yönelmesi, ortaya koyduğumuz modelin etkisini göstermektedir.

Bu, sessiz ama güçlü bir başarıdır.

Bugün geldiğimiz noktada tablo değişmeye başlamıştır.

Konteyner kentlerde yaşayan on binlerce insanımızın büyük çoğunluğu yeni yuvalarına geçmiştir. TOKİ konut fiyatlarının vatandaş lehine belirlenmesi, zor günlerin ardından bir nebze olsun yüzleri güldürmüştür. Elbette kayıplarımızın acısı dinmiş değildir. Rahmetle andığımız canlarımızın yeri hiçbir zaman dolmayacaktır.

Ancak şehirler de insanlar gibidir;

Yıkılırlar, toparlanırlar ve yeniden ayağa kalkarlar.

Adıyaman da ayağa kalkmaktadır.

Biz belki bu sürecin nihai meyvelerini tam anlamıyla görmeyebiliriz. Ancak inanıyoruz ki çocuklarımız; sorunları azalmış, altyapısı güçlenmiş, daha planlı, daha dirençli bir Adıyaman'da huzurla yaşayacaklardır.

Bizim görevimiz; iyi niyetimizi korumak, şehrimizin selameti için dua etmek ve gerektiğinde doğruyu söylemeye devam etmektir.

Bundan sonrası; bütçeleri, görev ve sorumlulukları gereği kamu kurumlarının etkin, planlı ve kararlı çalışmasına bağlıdır. Bizler takip eden, hatırlatan ve katkı sunan bir akıl olmaya devam edeceğiz. Fakat icra makamı olanların da bu sorumluluğu hakkıyla yerine getirmesi şarttır.

Unutmayalım;

Bir şehir yalnızca betonla değil, bilinçle inşa edilir.

Bir toplum yalnızca yatırımla değil, ortak akılla güçlenir.

Bir gelecek yalnızca umutla değil, sorumlulukla kurulur.

Adıyaman Platformu olarak biz;

Şehrimizin yükünü paylaşan bir vicdan,

Şehrimizin sorunlarını sahiplenen bir akıl,

Şehrimizin geleceğine omuz veren bir irade olmaya devam edeceğiz.

Rabbim bir daha bu millete böylesi bir felaket yaşatmasın.

Kaybettiklerimize rahmet, kalanlarımıza sabır ve dirayet diliyorum.

Kaynak : PERRE