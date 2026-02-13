Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin göreve başlamasının ardından, 12 ilde 15 ayrı organize suç örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 109 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre operasyonlar; Aydın, Gaziantep, Diyarbakır, Kırklareli, Manisa, Van, İzmir, Bolu, Şanlıurfa, Denizli, Antalya ve Ankara'da eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Şüphelilerin farklı suç başlıkları altında örgütlü şekilde faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Aydın'da tefecilik ve göçmen kaçakçılığı, Gaziantep'te insan ticareti ve nitelikli dolandırıcılık, Diyarbakır'da organize nitelikli hırsızlık, Kırklareli, Manisa ve Van'da göçmen kaçakçılığı, İzmir'de nitelikli dolandırıcılık, Bolu, Şanlıurfa ve Denizli'de tefecilik, Antalya ve Ankara'da ise organize uyuşturucu ticareti suçlarını işledikleri belirlenen şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda operasyon kararı alındı.

Yapılan çalışmalar kapsamında şüphelilerin banka hesaplarında toplam 438 milyon TL tutarında hesap hareketliliği bulunduğu belirlendi. Söz konusu para trafiğinin suçtan elde edilen gelirlerle bağlantılı olduğu değerlendirildi.

Operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konulduğu, suç unsurlarına ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi. Gözaltına alınan 109 şüpheliden 61'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 38'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yürütülen incelemeler sonucunda, 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edilen şüphelilere ait çok sayıda taşınır ve taşınmaz mala el konuldu. El konulan mal varlıkları arasında çeşitli gayrimenkuller, araçlar ve banka hesaplarının bulunduğu bildirildi.

Soruşturmalara ilişkin adli sürecin ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca çok yönlü olarak sürdürüldüğü kaydedildi.

Haber: ULUSAL (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ

Kaynak : PERRE