Adıyaman'da Özel Bil Okulları tarafından 'Birlik Olma Zamanı: Umudu Gazze'ye Taşıyoruz' kampanyası kapsamında hayır kermesi düzenlendi. Hayır kermesine Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun da katıldı.

Kermes açılışının ardından sınıfları ziyaret eden İl Müdürü Tosun, öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti; derslere katılım süreçlerini ve öğrenme ortamlarını yerinde gözlemledi. Öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar dileyen İl Müdürü Tosun, çalışmanın ve okumanın önemine vurgu yaptı.

Programın son bölümünde okul idaresi ve öğretmenlerle bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda,Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yürütülen çalışmalar, Aile Yılı ve Yeşil Vatan temaları doğrultusunda planlanan faaliyetler, okulda yürütülen eğitim-öğretim süreçleri ile öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerine yönelik çalışmalar ve okul gelişim süreçleri ele alındı.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise, 'Birlik Olma Zamanı: Umudu Gazze'ye Taşıyoruz' kampanyamıza katkı sunan okul idarem, öğretmenlerimize, velilerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz' İfadelerine yer verildi.

Kaynak : PERRE