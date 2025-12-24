Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Yeni asgari ücret ile ilgili konuşan Erdoğan, 'Yeni asgari ücretin işçi ve işverenlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Geçtiğimiz yıla göre yüzde 27 oranında artmış oldu' ifadelerini kullandı.

'Yeni Asgari Ücretin İşçi ve İşverenlerimize Hayırlı Olmasını Diliyorum'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Geçtiğimiz yıl 1000 TL olarak uygulanan asgari ücret desteğini önümüzdeki yıl bin 270 TL olarak uygulamayı sürdüreceklerini belirterek yeni asgari ücretle ilgili şunları söyledi:

'2026 yılı için 28 bin 75 TL olarak açıklanan yeni asgari ücretin işçi ve işverenlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Böylece net asgari ücret geçtiğimiz yıla göre yüzde 27 oranında artmış oldu. Geçtiğimiz yıl 1000 TL olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini önümüzdeki yıl 1270 TL olarak uygulamayı sürdüreceğiz. Bundan sonra da emekçimizin, çalışanımızın, işverenimizi velhasıl 86 milyonun her bir ferdinin yanında olacağız.'

Kaynak : PERRE