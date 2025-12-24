Türkiye'de milyonlarca çalışanın aylardır beklediği 2026 yılı asgari ücret maratonu sona erdi. İşçi kesiminin katılmadığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üç toplantısının ardından, 2026 yılında uygulanacak asgari ücret açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin 28 bin 75 TL olarak belirlendiğini duyurdu.

Açıklanan rakamın ardından Adıyaman'da vatandaşlar görüşlerini dile getirdi:

'Kiralar 15 Bin Liradan Aşağı Değil'

Adıyaman'da kiraların yüksekliğine dikkat çeken Abuzer Sağır, 'Adıyaman'da kiralar 15 bin liradan aşağı değil. 2-3 öğrencisi olan bir aile, üstelik kiracıysa nasıl geçinebilir? Buradan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'na soruyorum' dedi.

'Evim Olmasa Aç Kalırız'

Emekli olduğunu belirten Mehmet Ali Fırat, 'Emekliyim, 16 bin 800 lira alıyorum. Geçinemiyoruz. Evim olmasa aç kalacağız' ifadelerini kullandı.

'Asgari Ücret En Az 35 Bin Olmalıydı'

Kendi atölyesinin bulunduğunu belirten Ali Keklik, 'Asgari ücretin 28 bin 75 lira olması iyi olmadı. En az 35 bin lira olması gerekiyordu. Bir evin kirası bile 20 bin lirayı bulabiliyor' diye konuştu.

'İki İş Yaparak Geçiniyorum'

Bir çalışan olduğunu ifade eden Elif Dolaş, 'Asgari ücreti düşük buluyorum. En az 30 bin lira olmalıydı. Şu an iki iş yaparak geçiniyorum' dedi.

'28 Bin Lira Bir Ev Kirası Bile Değil'

Açıklanan rakamı eleştiren İbrahim Yılmaz, '28 bin lira bir ev kirasını bile karşılamıyor. Asgari ücretli de emekli de çok zor durumda. Asgari ücret en az 35 bin, emekli maaşları da 25 bin lira olmalı' ifadelerini kullandı.

'Ulaşıma Bile Yetmiyor'

Ulaşım ve yakıt giderlerine dikkat çeken Abdurrahman Başaran, 'Belirlenen asgari ücret ulaşıma bile yetmeyecek seviyede. Çalışıyoruz ama tatile gidemiyoruz. Asgari ücret 35-40 bin lira arasında olsaydı daha iyi olurdu' dedi.

'Bir Aile İçin Yetersiz'

Fidan Coşkun, 'Asgari ücret yetersiz. 28 bin lira bir aile için yeterli değil. Özellikle kiracı ve öğrencisi olan aileler çok zorlanıyor' şeklinde konuştu.

'Aldığımız Maaş ile Geçinemiyoruz'

Çelikhan'dan Adıyaman merkeze geldiğini belirten Ali Horoz, 'Asgari ücret için belirlenen 28 bin lira nedir ki? Bir lokantaya gittiğimizde en az bin lira harcıyoruz. Ulaşım, çay, her şey çok pahalı. Geçinemiyoruz' dedi.

'İşverenler de Zor Durumda'

İşveren olduğunu belirten Hatice Erol, 'Bir işveren olarak dahi evi geçindiremiyorum. Asgari ücretle çalışan biri nasıl geçinecek? Deprem sonrası işlerimiz zaten çok zor' ifadelerini kullandı.

'28 Bin Lira İnsanı Geçindirmez'

Hayat pahalılığından dolayı tek başına çalışmak zorunda olduğunu söyleyen Seyfettin Necar ise, 'Belirlenen asgari ücret çok az. 28 bin lira insanın geçimini sağlamaz. Harcamaları nereye yetiştireceğiz, okula mı, yiyeceğe mi, öğrenciye mi?' diye konuştu.

Kaynak : PERRE