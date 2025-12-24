T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıya, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, Kadın Kolları Başkan Vekili Hacer Sevim ve Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Çetin katıldı.

Bakanlıkta yapılan görüşmede, Adıyaman'ın sosyal ve ekonomik kalkınmasına yönelik projeler ve öncelikler masaya yatırıldı. Toplantıya TC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yardımcısı Ahmet Aydın da katılarak, heyetle kapsamlı bir istişare gerçekleştirdi.

Toplantı sırasında heyet, Adıyaman'ın eğitim, istihdam, sosyal güvenlik, iş gücü planlaması ve altyapı alanlarındaki ihtiyaçlarını Bakan Yardımcısı Aydın'a aktardı. Görüşmelerde, ilin kalkınması için sürdürülebilir projelerin hayata geçirilmesi ve iş birliği mekanizmalarının güçlendirilmesi konusu öncelikli gündem maddesi oldu.

Toplantının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Adıyaman heyeti ile yapılan görüşmelere dair şunları söyledi: 'AK Parti Adıyaman İl Başkanımız Sn. Ekrem Çadır, İl Genel Meclis Başkanımız Sn. Mehmet Can Erdoğan, Kadın Kolları Başkan Vekilimiz Sn. Hacer Sevim ve Gençlik Kolları Başkanımız Sn. Ramazan Çetin ile @csgbakanligi'nda bir araya geldik. Birlik ve beraberlik ruhuyla, Adıyaman'ımız ve gelişimimiz için ortak hedeflerimiz çerçevesinde istişarelerde bulunuyoruz. Aynı inanç ve kararlılıkla ilerlemeye devam ediyoruz.'

Bakanlık yetkilileri ve Adıyaman heyeti arasında yürütülen istişarelerin, ilin sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak somut projelerin hayata geçirilmesine zemin hazırlaması bekleniyor

Kaynak : PERRE