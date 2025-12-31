Perre Offroad Kulübü, Adıyaman'da olumsuz hava koşullarında imkânları dâhilinde halkın yanında olmaya ve destek sağlamaya hazır olduğunu belirtmek amacıyla yazılı açıklamayı yaptı. Açıklamayı kulüp adına Perre Offroad Kulübü Başkanı Emrah Parlar yaptı. Başkan Parlar yaptığı açıklamada, zor zamanlarda dayanışma ve yardımlaşmanın önemine dikkat çekti.

Başkan Parlar, kar ve tipili havalarda araç kullanırken ani gaz, fren ve direksiyon hareketlerinden kaçınılması gerektiğini, vitesin mümkün olduğunca yüksek, hızın düşük tutulmasını tavsiye ederek, takip mesafesinin artırılması, motor freninin tercih edilmesi ve frenlemenin nazik ve kademeli yapılması gerektiğini hatırlattı.

Başkan Parlar, açıklamasının tamamında şu ifadeleri kullandı:

'Perre Offroad Kulübü olarak olumsuz hava koşullarında yardıma ihtiyaç duyulması halinde, imkânlarımız dâhilinde halkımızın yanında olmaya ve elimizden gelen desteği sağlamaya hazır olduğumuzu kamuoyuna saygıyla bildiririz.

Zor zamanlarda dayanışma ve yardımlaşmanın gücüne inanıyoruz.

Kar ve tipi şartlarında araç kullanırken yavaş ve kontrollü sürüş esastır. Ani gaz, fren ve direksiyon hareketlerinden be ani manevralardan kaçınılmalı; vites mümkün olduğunca yüksek, hız düşük tutulmalıdır. Takip mesafesi artırılmalı, ve takip mesafesine çok dikkat edilmelidir.

Motor freni tercih edilmeli ve frenleme nazik ve kademeli yapılmalıdır. Görüşün düştüğü tipide kısa farlar, sis farları gerekirse dörtlü flaşörler kullanılmalı, şerit çizgileri ve yol kenarı referans alınarak sabit hız korunmalıdır. Patinajda gaz kesilip direksiyon düz tutulmalı; çekiş için zincir veya kış lastiği mutlaka kullanılmalıdır.

Kısacası; Perre Offroad Kulübü olarak karlı hava şartlarında halkımızın ve sürücülerimizin can ve mal güvenliğini ön planda tutuyor, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmamasını, çıkılması halinde ise kış lastiği, zincir ve temel güvenlik ekipmanları olmadan yola çıkılmamasını önemle tavsiye ediyoruz. Zorlu hava koşullarında sakin, kontrollü ve bilinçli sürüşün hayat kurtardığını hatırlatıyoruz.'

Kaynak : PERRE