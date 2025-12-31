Adıyaman Şehit Fatih Doğan Güzel Sanatlar Lisesinde; aile, çevre bilinci ve Yeşil Vatan temalı sergi açılışı gerçekleştirildi.

Şehit Fatih Doğan Güzel Sanatlar Lisesinde hazırlanan Yeşil Vatan ve Aile' Temalı Adıyaman İl Millî Eğitim Müdürü Ali Tosun'un açılışını yaptığı sergide; aile, çevre bilinci ve Yeşil Vatan teması genç sanatçıların eserleriyle hayat buldu. Ayrıca okul korosu tarafından seslendirilen öğretmenlerin bestelediği 'Yeşil Vatan' parçası, dinleyicilerde büyük beğeni topladı.

İl Müdürü Tosun, sergiyle ilgili yaptığı açıklamada; öğrencileri ve emeği geçen herkesi tebrik etti.

Kaynak : PERRE