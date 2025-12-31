ASAL Araştırma ve Danışmanlık tarafından 5-14 Aralık 2025 tarihleri arasında, bin 895 kişiyle gerçekleştirilen 'Türkiye Siyasi Gündem Aralık 2025 Araştırması'nın sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Araştırma, yüzde 95 güven aralığında ve ±2,5 hata payıyla, CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemiyle yapıldı. Araştırma sonuçlarına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 24,0 oranıyla ilk sırada yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yüzde 14,4 ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yüzde 12,0 ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu izledi. Selahattin Demirtaş'ın yüzde 6,2, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yüzde 4,6, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ise yüzde 4,0 oranında destek aldığı görüldü.

Diğer Siyasi Liderlerin Oy Oranları

Diğer isimler arasında İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu yüzde 3,0, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ yüzde 2,8, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan yüzde 2,0, Yavuz Ağıralioğlu ise yüzde 1,6 oranında destek aldı. 'Diğer' seçeneğini tercih edenlerin oranı yüzde 2,0 olarak kaydedildi.

Araştırmada, 'Hiçbiri' diyenlerin oranının yüzde 21,0 olması oldu. 'Fikrim yok/Cevap yok' diyenlerin oranı ise yüzde 2,4 olarak açıklandı.

