Adıyaman'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım güvenliğinin sağlanması ve trafik yoğunluğunun azaltılması amacıyla Adıyaman Belediyesi tarafından önemli bir tedbir hayata geçirildi.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin talimatıyla, şehir içi toplu taşıma hizmeti veren belediye otobüslerinin iki gün boyunca ücretsiz hizmet vereceği duyuruldu. Bu sayede belediye ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmalarını daha etkin ve hızlı bir şekilde yürütebilmesi için yollardaki araç yoğunluğunun azaltılmasının kritik önem taşıdığı belirtildi.

'Amaç Trafik Yoğunluğunu Azaltmak'

Saha çalışmalarını yakından takip eden Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

'Kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek ulaşım aksamalarının önüne geçmek ve hemşehrilerimizin güvenliğini sağlamak amacıyla belediye otobüslerimizi iki gün süreyle ücretsiz hale getirdik. Ekiplerimiz, ana arterler başta olmak üzere şehrimizin her noktasında karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vatandaşlarımızdan ricamız; çalışmaların aksamaması ve can güvenliğinin korunması için zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarıdır. Olası tüm aksaklıklara karşı 153 Çağrı Merkezimiz üzerinden taleplere yanıt vermeye devam ediyoruz.'

Adıyaman Belediyesi'nin karla mücadele çalışmaları ile ücretsiz toplu taşıma uygulamasının, hava koşullarının seyrine göre titizlikle sürdürüleceği bildirildi.

