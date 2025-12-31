Adıyaman'ın Kahta ilçesinde akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle Kahta Belediyesi karla mücadele ekipleri sahaya indi. Yollarda oluşabilecek buzlanma tehlikesine karşı ilçe genelinde tuzlama çalışması yapıldı.

Belediye ekipleri, özellikle ana arterler başta olmak üzere cadde ve sokaklarda tuzlama çalışması gerçekleştirerek sürücülerin ve yayaların güvenliğini sağlamayı amaçladı. Çalışmaların gece boyunca sürdüğü belirtildi.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, yaptığı açıklamada, ilçe merkezinde başlayan kar yağışıyla birlikte belediye ekiplerinin hızlı bir şekilde harekete geçtiğini ifade etti. Hallaç, vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için gerekli tüm önlemlerin alındığını söyledi.

Kahta Belediyesi ekiplerinin, hava koşullarına bağlı olarak karla mücadele ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdüreceği bildirildi.

Kaynak : PERRE