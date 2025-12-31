Adıyaman İl Emniyet Müdürü Sayın Arzum Nazman, Gölbaşı ve Çelikhan yol uygulama noktalarını ziyaret etti. Ziyaret kapsamında görev başındaki emniyet personelini denetleyen Nazman, uygulamalar ve sahada yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Denetimler sırasında personelle bir süre görüşen İl Emniyet Müdürü Nazman, trafik güvenliği ve asayiş uygulamalarının önemine dikkat çekerek, görevlerini özveriyle sürdüren emniyet mensuplarına çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla il genelindeki denetim ve uygulamaların aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak : PERRE