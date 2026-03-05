AK Parti Adıyaman Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Üyesi Mustafa Alkayış, Adıyaman Belediyesi tarafından hizmete sunulan Halk Ekmek uygulamasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Milletvekili Alkayış, 'Halkçı görünmek ile halk için hizmet üretmek arasında fark vardır.' ifadelerini kullanarak, seçim döneminde vaat edilen Halk Ekmek projesinin açıklanan fiyatının beklentileri karşılamadığını savundu.

'Hemşehrilerimiz, Halkın Yanında Olan Bir Belediyeciliği Hak Etmektedir'

Milletvekili Alkayış, Adıyamanlıların daha adil ve makul bir belediyecilik anlayışını hak ettiğini vurgulayarak, 'Yerel yönetimlerin görevi vatandaşın yükünü artırmak değil, hayatını kolaylaştıracak hizmetleri en uygun şartlarda sunmaktır. Adıyamanlı hemşehrilerimiz daha adil, daha makul ve gerçekten halkın yanında olan bir belediyeciliği hak etmektedir' İfadelerine yer verdi.

Milletvekili Alkayış, açıklamasının tamamında şu ifadelere yer verdi:

'Halkçı görünmek ile halk için hizmet üretmek arasında fark vardır.

Adıyaman Belediyesi'nin seçim döneminde en çok dillendirdiği vaatlerden biri olan Halk Ekmek projesi, uzun süre yapılan açıklamalar ve oluşturulan beklentilerin ardından kamuoyuna duyuruldu. Ancak açıklanan tablo için söylenecek söz maalesef şudur: Dağ fare doğurdu.

Çevre illerimize baktığımızda;

Malatya'da halk ekmek 9 TL,

Şanlıurfa'da 7 TL,

Gaziantep 'te 7 TL

Kahramanmaraş'ta ise 7,5 TL seviyesindedir.

Üstelik bu şehirler büyükşehir statüsünde, nüfus ve maliyetleri daha yüksek olan şehirlerdir. Buna rağmen halk ekmek fiyatlarının daha düşük seviyelerde tutulabildiğini görüyoruz.

Adıyaman gibi ekonomik ve sosyolojik şartları daha hassas olan bir şehirde halk ekmek fiyatının 12 TL olarak açıklanması hemşehrilerimiz açısından ciddi bir hayal kırıklığı olmuştur.

Seçim döneminde büyük bir vaat olarak sunulan ve uzun süre bekletilen bu projenin sonucunda Adıyamanlı vatandaşımıza çevre illerden çok daha pahalı ekmek sunulması kabul edilebilir değildir.

Yerel yönetimlerin görevi vatandaşın yükünü artırmak değil, hayatını kolaylaştıracak hizmetleri en uygun şartlarda sunmaktır.

Adıyamanlı hemşehrilerimiz daha adil, daha makul ve gerçekten halkın yanında olan bir belediyeciliği hak etmektedir.'

Kaynak : PERRE