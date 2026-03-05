HBS Araştırma tarafından açıklanan son kamuoyu araştırmasında Anahtar Parti'nin yüzde 6,4 oy oranına ulaşarak Türkiye genelinde 4. parti konumuna yükseldiği belirtildi. Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, açıklanan verilerin kamuoyundaki değişim eğilimini gösterdiğini ifade etti. Kararsız seçmenin dağıtılması durumunda partinin oy oranının daha yüksek seviyelere çıkacağını vurgulayan Alsan, anket sonuçlarının halkın yönelimini net biçimde ortaya koyduğunu söyledi.

'Vatandaşımız, Artık Çözümsüz Vaatlerden Yorulmuştur'

Sahada yürütülen çalışmaların karşılık bulduğunu belirten Alsan, vatandaşların çözüm odaklı, adalet ve liyakat temelli bir siyaset anlayışına yöneldiğini dile getirerek, 'Vatandaşımız artık eski tartışmalardan, çözümsüz vaatlerden yorulmuştur. Millet; adalet, liyakat ve üretimi önceleyen bir siyaseti tercih etmektedir. Anahtar Parti'ye yöneliş bunun açık göstergesidir' dedi.

'Adıyaman'da Sosyal ve Ekonomik Sıkıntılar Devam Ediyor'

Deprem bölgesindeki sorunlara da değinen Alsan, Adıyaman'da ekonomik ve sosyal sıkıntıların sürdüğünü, buna karşın çözüm üretme iddiasında olduklarının altını çizerek, 'Adıyamanlı hem yaralarını sarmaya hem de geleceğini yeniden kurmaya çalışıyor. Anahtar Parti, bu sürecin seyircisi değil, çözümün bizzat kendisi olma iddiasındadır' dedi.

'Yüzde 6,4 Bizim İçin Başlangıç'

Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, son kamuoyu araştırmasında partilerinin yüzde 6,4 oy oranına ulaştığını belirterek, 'Yüzde 6,4'lük oran bizim için bir sonuç değil, başlangıçtır. Kararsız seçmenin eğilimi dikkate alındığında Anahtar Parti'nin oy oranı çok daha yukarıdadır. Milletimizin bize emanet ettiği bu güveni boşa çıkarmayacak, Türkiye'nin kilitlenmiş sorunlarını çözmek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz' ifadelerine yer verdi.

