Adıyaman Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar, öncelikli olarak konteyner kentlerde yaşayan depremzede vatandaşlara ve dar gelirli ailelere ulaştırılıyor. Bu kapsamda K 2-A ve K 2-B İpekli Konteyner Kentlerde gerçekleştirilen ziyaretlerde hazırlanan yardım kolileri ailelere bizzat teslim edildi.

'25 Bin Aileye Ulaşılması Hedefleniyor'

Ramazan ayı boyunca devam edecek dağıtımlarla toplam 25 bin aileye ulaşılması hedefleniyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla yürütülen çalışmalarla Ramazan'ın dayanışma ve paylaşma ruhunun kent genelinde yaşatılması amaçlanıyor.

Yardım kolilerini teslim alan vatandaşlar, desteklerinden dolayı Adıyaman Belediyesi'ne teşekkür etti.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK

Kaynak : PERRE