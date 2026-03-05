Adıyaman İl Müftülüğü bünyesinde faaliyet gösteren Müftü Ali Macit Gençlik Merkezi ile Amine Hatun Gençlik Merkezi'nde iftar ve sahur buluşmaları Ramazan ayı boyunca sürüyor.

Programlara İl Müftü Vekili Mehmet Fehmi Sevil ve Müftü Yardımcısı Hilmi Belli de katılarak gençlerle bir araya geliyor. Hayırsever vatandaşların katkılarıyla gerçekleştirilen etkinliklerde üniversite ve lise öğrencileri aynı sofrada buluşuyor.

İl genelindeki cami ve Kur'an kurslarında düzenlenen iftar programlarıyla mahalle sakinleri ve ihtiyaç sahipleri bir araya getirilirken, iftar sonrası sohbetler ve sahur programlarıyla Ramazan'ın manevi atmosferi yaşatılıyor.

Diyanet Gençlik Koordinatörü Recep Tanrıverdi, programların Ramazan ayı boyunca devam edeceğini belirterek katkı sunanlara teşekkür etti.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK

Kaynak : PERRE