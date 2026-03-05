Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından depremden etkilenen illerde belediyelerin hizmet kapasitesini güçlendirmek amacıyla yürütülen 'Ulaşım Danışmanlığı Programı' kapsamında Adıyaman'da önemli bir çalışmaya imza atıldı. Program çerçevesinde hazırlanan 'Adıyaman Kent İçi Ulaşım İyileştirme Stratejisi ve Eylem Planı', düzenlenecek Ulaşım Eylem Planı Çalıştayı ile kamuoyu ve ilgili paydaşlara sunulacak.

Adıyaman Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek çalıştay, 6 Mart 2026 Cuma günü saat 09.30'da Abdülhamid Han Kültür Merkezi Toplantı Salonu'nda yapılacak.

Afet sonrası yeniden yapılanma sürecinde ulaşım hizmetlerinin etkin, sürdürülebilir ve kapsayıcı biçimde ele alınmasının hedeflendiği çalıştayda, kent merkezinin mevcut ulaşım altyapısına ilişkin analizler, yeni yerleşim alanlarının sisteme entegrasyonu, toplu taşıma optimizasyonu ile yaya ve bisiklet odaklı erişim stratejileri değerlendirilecek. Programda ayrıca hazırlanan eylem planının sunumu gerçekleştirilecek ve paydaşların görüş ile önerileri alınacak.

Çalıştayda Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan ve TBB Genel Sekreter Yardımcısı Feridun Ulutaş değerlendirmelerde bulunacak.

Programın, merkezi idare temsilcileri, meslek kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve ilgili tüm paydaşları bir araya getirmesi bekleniyor.

