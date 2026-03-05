Adıyaman Cemevleri ve Ziyaretler Vakfı Başkanı Ercan Coşkun ve yönetim kurulu üyeleri, Perre Haber Ajansı'na nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette Alevilik inancı, vakfın yürüttüğü çalışmalar ve yerel basının toplumsal süreçlerdeki rolü ele alındı.

Coşkun, Aleviliğin tarih boyunca medeniyetler üzerinde olumlu etkileri bulunan bir inanç ve kültürel değer olduğunu belirterek, 'Alevilik, tarih boyunca tüm medeniyetler üzerinde olumlu etkileri olmuş bir inançtır. Son kazılara baktığımızda Göbeklitepe'de ve diğer arkeolojik alanlarda bunun izlerini görüyoruz. Tarihe baktığımızda, toplumların bir arada yaşama kültürünü ve sosyal dönüşümlerini de bu inancın etkisiyle gözlemleyebiliyoruz' dedi.

Alevi inanç sisteminin farklı toplulukların ortak kültürel mirasında yer aldığını dile getiren Coşkun, 'Bu inancın; Kürtler, Türkmenler, Zazalar gibi farklı toplulukların ortak kültürel mirasında yer aldığını görüyoruz. Bu nedenle meseleye siyaset üstü yaklaşmak gerekir. Topluma hizmet eden tüm partiler, sendikalar ve kurumlar bu değerlerden güç alarak sürece katkı sunabilir. Cumhuriyet'in ve Atatürk'ün ortaya koyduğu değerler de bugün hâlâ önemli bir modeldir. Elbette sistemler zamanla geliştirilir; ancak temel ilke ve kazanımlar toplum için yol gösterici olmaya devam etmektedir' ifadelerine yer verdi.

Ziyarette ayrıca yerel basının önemine değinilerek, kentte yürütülen çalışmaların kamuoyuna doğru ve hızlı şekilde aktarılmasının toplumsal iletişim açısından büyük önem taşıdığı belirtildi.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK