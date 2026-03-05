ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırılar ile İran'ın buna karşılık verdiği misillemeler devam ediyor. Çatışmaların altıncı gününde bölgede tansiyon yüksek seyrini koruyor. Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği (UNHCR), Ortadoğu'da artan şiddetin geniş çaplı nüfus hareketliliğine yol açtığını bildirdi. Kurumun açıklamasına göre, saldırıların ardından ilk iki gün içerisinde yaklaşık 100 bin kişi İran'ın başkenti Tahran'dan ayrıldı.

İran İstihbarat Bakanlığı ise ülkenin batı sınırlarından giriş yapmaya çalışan ayrılıkçı gruplara yönelik operasyon düzenlendiğini, bu gruplara ait karakolların hedef alındığını ve ciddi kayıplar verildiğini duyurdu.

Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, 'Sadık Vaat 4' operasyonlarının 19'uncu dalgası kapsamında İsrail'e yönelik saldırıda 1 tonluk ağır başlıklı Hürrem-4 füzelerinin kullanıldığı belirtildi. Açıklamada, söz konusu füzelerin Tel Aviv'in merkezi, Ben Gurion Havalimanı ve İsrail Hava Kuvvetleri'nin 27'nci Filo üssünü hedef aldığı ifade edildi.

Bölgede karşılıklı açıklamalar ve askeri hareketlilik sürerken, uluslararası toplum taraflara itidal çağrısını yinelemeye devam ediyor.

Kaynak : PERRE

HABER: ULUSAL (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK