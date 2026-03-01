Kaymakam Muhammed Üsame Soysal, Adıyaman AK Parti İl Başkanı Ekrem Gürcan Çadır, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, AK Parti Kahta İlçe Başkanı Gaffar Çelebi ve il genel meclis üyeleri ile birlikte Narince Köy Konağında köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Gerçekleştirilen buluşmada, köylerin ihtiyaçları, devam eden çalışmalar ve vatandaşların talepleri değerlendirildi.

Kaymakam Soysal, muhtarların kamu ile vatandaş arasında önemli bir köprü vazifesi gördüğünü ifade ederek, ilçenin her noktasına hizmetin eşit ve etkin şekilde ulaştırılması adına kurumlarla uyum içerisinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak : PERRE