Adıyaman'da gece saatlerinde etkisini artıran yoğun kar yağışı, sabah saatlerinde kenti beyaz örtüyle kapladı. Kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklarda ilerlemekte güçlük çeken vatandaşlar, toplu taşıma araçlarını tercih etti. Kent merkezinde ana arterlerde tuzlama ve kar temizliği yapılmadığı gözlemlenirken, sürücüler buzlanma nedeniyle trafikte zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Adıyaman Valiliği, 31 Aralık Çarşamba günü il genelindeki tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde ulaşımı olumsuz etkiledi.

Vatandaşlar, belediye ekiplerinin tuzlama ve yol açma çalışmalarının yetersiz kaldığını belirterek duruma tepki gösterdi. Karayolları ekipleri ise ulaşımda aksama yaşanmaması için kar temizleme, yol genişletme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdü.

Olumsuz hava koşulları hava ulaşımını da etkiledi. THY, AJet ve Pegasus Havayolları, Adıyaman Havalimanı'ndan yapılması planlanan bazı uçuşların iptal edildiğini duyurdu. Havayolu şirketleri, yolcuların güncel uçuş bilgilerini resmi internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmeleri gerektiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar yağışının iki gün boyunca etkisini sürdüreceğini belirtirken; yetkililer buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), sürücülerin mecbur kalmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını, kış lastiği ve zincir kullanımına özen göstermelerini istedi. Olası acil durumlar için 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranabileceği hatırlatıldı.

Öte yandan kar yağışını fırsata çeviren bazı vatandaşlar ise kartopu oynayarak ve fotoğraf çekerek kış manzarasının tadını çıkardı.

