Adıyaman 31 aralık ve 1 0cak tarihlerinde Adıyaman merkezle birlikte Besni, Çelikhan, Gölbaşı, Kahta, Gerger, Samsat, Sincik ve Tut ilçelerinde kar yağışının etkili olması bekleniyor. İl genelinde hava sıcaklıklarının oldukça düşük olacağı tahmin ediliyor.2gün etkili olması beklenen kar yağışının 2 Ocak günü yerini soğuk fakat bulutlu bir havaya bırakması bekleniyor

30 Aralık Salı

Bugün Adıyaman genelinde az bulutlu bir havanın hâkim olması bekleniyor. Sıcaklıkların -1 ile 6 derece arasında değişeceği, il ve ilçelerde kar yağışı beklenmediği fakat hava sıcaklıklarının soğuk seyredeceği açıklandı.

31 Aralık Çarşamba

Yılın son gününde Adıyaman genelinde merkez ve ilçelerde ise yoğun kar yağışı bekleniyor. Merkezde hava sıcaklığının 0 ile 1 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. İlçelerde gün boyu beklenen hava durumu ve sıcaklık değerleri ise şöyle:

Besni: -2 / -1 derece

Kahta: 0 / 1 derece

Gerger: -2 / 0 derece

Çelikhan: -6 / -1 derece

Gölbaşı: -2 / -1 derece

Samsat: 0 / 2 derece

Sincik: -4 / -3 derece

Tut: -2 / -1 derece

1 Ocak Perşembe (Yeni Yılın İlk Günü)

Yeni yılın ilk gününde Adıyaman merkez ve tüm ilçelerde yoğun kar yağışının devam etmesi bekleniyor. Merkezde sıcaklıkların -2 ile -1 derece arasında olması öngörülüyor. İlçelerde beklenen sıcaklık değerleri ise şu şekilde:

Besni: -2 / -1 derece

Kahta: 1 / 2 derece

Gerger: -2/ 0 derece

Çelikhan: -6 / -1 derece

Gölbaşı: -2 / -1 derece

Samsat: 0/ 2 derece

Sincik: -4 / -3 derece

Tut: -2 / -1 derece

2 ocak cuma

2 ocak cuma günü ise Adıyaman genelinde kar yağışı beklenmezken havanın soğuk seyredeceği ve kent genelinde eksilere varan hava sıcaklıklarının görüleceği meteoroloji tarafından açıklandı.

Yetkililer, özellikle yüksek kesimlerde ve kırsal bölgelerde buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceğine dikkat çekerek vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

