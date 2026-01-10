Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti, 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve 'Asrın Felaketi' olarak hafızalara kazınan depremlerde hayatını kaybeden basın mensuplarını anmak amacıyla mevlit programı düzenledi. Kent Meydan Camii'nde öğle namazı sonrası gerçekleştirilen mevlit programında, depremde hayatını kaybeden gazeteciler başta olmak üzere tüm deprem şehitleri için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Programa AGC Başkanı Zeki Dişkaya, cemiyet üyeleri, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak : PERRE