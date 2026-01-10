Başkan Anaç, Demokrasinin en temel güvencelerinden biri olan basının her koşulda, büyük bir özveriyle çalışan, sessizlerin sesi olmayı görev bilen, en ağır baskılar altında dahi mesleğini onurla sürdüren basın emekçilerinin omuzlarında yükseldiğini belirterek mesajında şu ifadelere yer verdi:

'Hakikatin peşinde yılmadan yürüyen, karanlığı aydınlatan tüm basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü yürekten kutluyorum.Ülkemizde iktidarın hukuku ve adaleti yok sayan; kendinden olmayana yaşam hakkı tanımayan, düşünce ve ifade özgürlüğünü prangaya vuran, baskı ve korku politikalarıyla toplumu sindirmeye çalışan anlayışına rağmen; gerçeği savunmaktan vazgeçmeyen, kalemini kimsenin emrine teslim etmeyen, her şeye rağmen direnen özgür ve bağımsız basın emekçilerine selam olsun.Doğruluktan ödün vermeden, bedeli ne olursa olsun halkın haber alma hakkını savunan tüm gazetecilerimizin 10 Ocak çalışan gazeteciler gününü kutluyorum ve başarılar diliyorum.'

Kaynak : PERRE